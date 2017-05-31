قالت مصادر أمنية عراقية إن انفجارين ناجمين عن سيارتين ملغومتين وقعا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 50 آخرين على الأقل في شارعين مكتظين بالمتسوقين الذين يستعدون للإفطار في شهر رمضان.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن انفجار أول سيارة ملغومة بعد منتصف الليل بقليل (2100 بتوقيت جرينتش من يوم الاثنين) أسفر عن سقوط 13 قتيلاً على الأقل وإصابة 40 في حي الكرادة التجاري المزدحم.

وبعد ساعات قليلة قتل تفجير ثان 14 شخصاًعلى مقربة من مكتب حكومي في منطقة الكرخ. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم بعد.