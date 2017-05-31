

توجه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء إلى روسيا في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلادمير بوتين إضافة الى عدد من كبار المسؤولين.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي ، وبثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم أن الامير محمد بن سلمان سيبحث خلال الزيارة

"العلاقات الثنائية، وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتعتبر زيارة ولي ولي العهد إلى روسيا هي الثالثة خلال عامين ، إذ سبق أن زارها مرتين عام 2015 وأجرى مباحثات مع بوتين، وذلك في يونيو

بسان بطرسبرج، وفي أكتوبر في سوتشي.

وتوقع عدد من المراقبين أن يتصدر الملف السوري والايراني مباحثات ولي ولي العهد مع الرئيس الروسي إضافة الى تعزيز التعاون بين البلدين خاصة

في مجال النفط .

وتأتي زيارة ولي ولي العهد السعودي اليوم الى روسيا بعد أسبوع من الزيارة التي قام بها الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى المملكة والتي عقد خلالها ثلاث قمم.