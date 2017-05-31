

اعلن الجيش الفلبيني اليوم الثلاثاء، استعادة السيطرة على مدينة (مراوي) جنوب الفلبين بعد أسبوع من الاشتباكات المسلحة مع عناصر جماعة (ماوتي) المرتبطة بما يسمى تنظيم (داعش).

ونقلت وسائل الاعلام الفلبينية عن المتحدث باسم الجيش ريستيتوتو باديلا قوله "ان قواتنا تسيطر تماما على مداخل ومخارج مدينة مراوي باستثناء بعض المناطق".

ويتهم الجيش الفلبيني جماعة (ماوتي) بايواء عناصر ارهابية يعتقد أنها تنتمي الى تنظيم (داعش) في الفلبين ومحاولة الحصول على اعتراف من التنظيم في الشرق الأوسط بأنها جماعة تابعة له في جنوب شرق آسيا.

ونشر عناصر الجماعة أعلاما لتنظيم داعش واحتجزوا كاهنا و14 شخصا كرهائن واحرقوا مباني فيما فر معظم السكان من المدينة بسبب المعارك والقصف المكثف.

ونشر الجيش قوات برية إضافية خلال الأيام الماضية وأرسل طائرات هليكوبتر لتنفيذ ضربات صاروخية على مواقع (ماوتي) بعدما استولى المقاتلون على مبان وجسر في عمق المدينة التي بقي بها عدد قليل من المدنيين.

يذكر ان جماعة (ماوتي) المسلحة أسست عام 2012 بزعامة عبدالله ماوتي وشقيقه عمر في إقليم (لاناو ديل سور) الجنوبي اذ تقوم بعمليات خطف وتفجيرات بالفلبين بالتحالف مع جماعة (أبوسياف).