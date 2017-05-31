رفض وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إقامة مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية في خروج على تقليد درجت عليه الإدارات الجمهورية والديمقراطية لنحو 20 عاما مع استثناءات قليلة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين اثنين في الخارجية الأمريكية، فضلا عدم الكشف عن اسمهما، أن قسم الأديان والعلاقات الدولية في الوزارة، تقدم بطلب كما تجري العادة منذ 20 عاماً إلى وزير الخارجية لإقامة مأدبة إفطار لهذا العام، إلا أن رد تيلرسون كان سلبياً.

وتعليقاً على الموضوع، قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، للأناضول، إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بخصوص إقامة مأدبة الإفطار الرمضاني لهذا العام.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "لا زلنا نقيم الاحتمالات".

وأوضح أنه "في مآدبات الإفطار السابقة كان رؤساء منظمات المجتمع المدني الإسلامية، ودبلوماسيون من البلدان الإسلامية، ومسؤولون أمريكيين رفيعي المستوى يشاركون فيها".

وكان وزير الخارجية الأمريكي هنأ المسلمين، الأسبوع الماضي، بحلول شهر رمضان المبارك.