

عرف أهل الكويت بحبهم لأعمال الخير منذ القدم حيث كانت بعض الأسر الميسورة تقيم ولائم الإفطار الجماعي في شهر رمضان المبارك في دواوينها أو في المساجد للفقراء والمحتاجين.

ويسعى الكويتيون إلى العمل الخيري في شهر رمضان وغيره ولكن يزداد التنافس والتسابق إلى هذا العمل خلال هذا الشهر الفضيل وخصوصا من قبل المجموعات الشبابية التي تنفذ مشاريع خيرية ومنها مشروع (إفطار الصائم).

ومع اختيار الكويت عاصمة الشباب العربي 2017 أكد عدد من أصحاب الحملات التطوعية أن الفئة الأكثر إقبالا على العمل الخيري هم الشباب الكويتيون.

وقالت صاحبة حملة (ارسم بسمة) بيبي الأيوب إنه منذ أن بدأت العمل التطوعي قبل 6 سنوات حتى الآن وجدت أن الفئة الأكثر إقبالا على العمل التطوعي هم الشباب تحت سن 18 عاما.

وأكدت الأيوب أن هذه الفئة من الشباب هم الأكثر محبة للعمل الخيري ولا بد من غرس وتعزيز قيمة حب العطاء في نفوسهم.

واشارت الى أن نظرة الشباب الكويتي للعمالة تغيرت بعد ممارسة العمل التطوعي فبذل الجهد لتوفير الوجبات وتوزيعها على المحتاجين قربهم منهم بشكل أكبر وبدأوا يشعرون بمعاناتهم وخصوصا عند توزيع الطعام عليهم.

واكدت أن الذين يقومون بتجهيز الوجبات في رمضان يبدون سعداء جدا بتغيير الروتين اليومي خصوصا في شهر الصوم ففي السابق كانوا يقضون النهار في مشاهدة التلفاز بانتظار مدفع الإفطار أما الآن فهم يشعرون بلذة الصيام الحقيقية قائلة إن لعمل الخير في شهر الخير طعما آخر تماما.