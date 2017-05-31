

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايرويز" إنها عاودت العمل بشكل طبيعي بعد ثلاثة أيام من الاضطرابات في حركة النقل بسبب عطل في أجهزة الكمبيوتر لكن العديد من المسافرين لا يزالون بدون أمتعتهم.

وتأثر نحو 75 ألف راكب من جراء العطل الكبير في أجهزة الكمبيوتر الذي تسبب بفوضى في عطلة نهاية الأسبوع في مطاري هيثرو وغاتويك في لندن.

وقالت الشركة في بيان "نواصل إحراز تقدم في إيجاد أمتعة المسافرين من أماكن حول العالم بعدما تضرروا من جراء العطل الكبير في أنظمة الكمبيوتر السبت". وأضافت "نعلم انه لا يزال هناك عدد كبير من الزبائن لم يتمكنوا بعد من تسلم أمتعتهم".

وتابعت "نحن نعتذر كثيرا عن هذا الغضب الذي سببه هذا الوضع في فترة ازدحام".

وقد يكلف الخلل الذي حدث أثناء عطلة نهاية اسبوع طويلة الشركة غاليا حيث قالت بعض وسائل الإعلام البريطانية ان كلفة التعويضات قد تبلغ أكثر من 100 مليون جنيه استرليني (115 مليون يورو أو ما يعادل 128 مليون دولار).

وفي بورصة لندن، سجلت اسهم الشركة تراجعا بنسبة 4,23 بالمئة عند بدء التداول.