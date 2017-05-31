

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 63.98 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6726 نقطة و0.94 نقطة للوزني و0.76 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 5.1 مليون دينار كويتي (نحو 16.6مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 23.6 مليون سهم تمت عبر 1419 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(أجيليتي) و(عقارات ك) و(الاثمار) و(بيان) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (مدار) و(قيوين ا) و(اياس) و(تعليمية) و(المركز) الأكثر ارتفاعا.