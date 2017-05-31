إصابة شرطيين سعوديين في انفجار عبوة ناسفة بالقطيف

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس في موسكو، أن السعودية وروسيا حققتا معا الكثير ولا يزال أمامهما المزيد لإنجازه.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أنه لا توجد تناقضات في سياسات موسكو والرياض.

من جهته، قال بوتين ان بلاده تنتظر زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدا ثقته في أن هذه الزيارة الاولى للملك ستكون اشارة جيدة وحافزا جيدا لتطوير العلاقات بين روسيا والسعودية.

كما شدد على أهمية علاقة بلاده مع السعودية، وقال ان «اتفاقيات الطاقة لها أهمية كبرى لبلدينا».

كذلك شكر الرئيس الروسي السعودية على دورها في التعاون بين أوپيك والدول المنتجة للنفط، وأضاف «أن اجراءاتنا المنسقة تسمح باستقرار الوضع في سوق النفط والغاز العالمية».

وأعلن بوتين أن روسيا والسعودية تعملان معا للتوصل لحل الأزمة السورية، مشيرا إلى أن العلاقات بين موسكو والرياض تتطور بنجاح.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية السعودية امس إصابة رجلي أمن في تفجير عبوة ناسفة بمحافظة القطيف، شرقي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي تعرض دورية أمن صباح اول من امس «لانفجار عبوة ناسفة (I.E.D) وهي تؤدي مهامها بالقرب من دوار حي الريف ببلدة العوامية في محافظة القطيف».

وبين أنه نتج عن ذلك «إصابة رجلي أمن ونقلهما إلى المستشفى».

وأشار إلى أن «الجهات الأمنية باشرت إجراءات التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لاتزال محل المتابعة الأمنية».



ويعد هذا ثالث هجوم في المنطقة ذاتها خلال الشهر الجاري.