وصل وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، يوسف بن علوي، إلى القاهرة في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، مساء الثلاثاء، للقاء مسؤولين مصريين، وفق مصدر بمطار القاهرة الدولي.

وأفاد المصدر أن بن علوى وصل إلى مطار القاهرة، مساء الثلاثاء، بطائرة خاصة في زيارة تستغرق يومين، للقاء مسؤولين مصريين، دون تفاصيل أكثر ولم تعلن القاهرة عن الزيارة من قبل وأسبابها، غير أن مصدر حكومي يمني قال للأناضول، الثلاثاء، إن سلطنة عمان تقود جهودًا لرأب الصدع بين الأطراف اليمنية واستئناف مشاورات السلام، وذلك بعد أيام من فشل جولة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التي زار خلالها العاصمة صنعاء.

وأمس الأول الإثنين، التقى وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، بن علوي، في مسقط، وبحث معه "العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود إحلال السلام"، وفقا لوكالة "سبأ" اليمنية الحكومية.

وقال بن علوي وفق المصدر ذاته إن "سلطنة عمان تبذل جهوداً من خلال الأمم المتحدة لإعادة الاستقرار في اليمن"، دون مزيد من التفاصيل.