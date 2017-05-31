مقتل سائق وجرح اربعة من صحافيي شبكة بي بي سي



تضرر مبنى السفارة المصرية وإصابة حارس في انفجار كابول





أدى الانفجار القوي الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، في الحي الدبلوماسي من كابول إلى وقوع ما لا يقل عن سقوط 80 قتيلاً ونحو 350 جريحا ، على ما أعلن متحدث باسم وزارة الصحة.

وقال المتحدث أن "هناك 80 قتيلا على الأقل ونحو 350 جريحا".



من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش، إن التفجير تم بواسطة قنبلة موضوعة داخل صهريج للماء.



وألحق التفجير الضخم أضرارًا كبيرة في عشرات المباني والسيارات الموجودة في محيطه بمنطقة وزير أكبر خان التابعة للعاصمة كابول.



وعقب وقوع التفجير، قامت قوات الشرطة والامن بتطويق المكان وإطلاق حملة تحقيق واسعة لكشف ملابسات الهجوم.





وكان ذُكر في وقت سابق ان "سيارة مفخخة انفجرت عند الساعة 08,25 (03,55 ت غ)"،في الحي الديبلوماسي في كابول الذي يضم عددا من السفارات الاجنبية.

وشاهد مصور من وكالة فرانس برس اضرارا جسيمة بالقرب من مكان الانفجار واشخاصا ممدين ارضا، ما يوحي بحصيلة كبيرة للضحايا.

وهز الانفجار بقوته جزءا كبيرا من المدينة وادى الى تحطم زجاج نوافذ والى حالة هلع بين السكان. وذكر مراسل لفرانس برس ان نساء ورجالا كانوا يحاولون عبور نقاط التفتيش للبحث عن اقرباء لهم.

وقالت وزيرة الخارجية الهندية شوشما سواراج في تغريدة ان "طاقم السفارة الهندية سالم بعد الانفجار في كابول. ولم تتبن اي مجموعة الهجوم لكن الانفجار يأتي بعيد بدء "هجوم الربيع" الذي تشنه حركة طالبان سنويا.

ومن جانبها قالت مارييل دو سارنيز الوزيرة الفرنسية المكلفة للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، إن السفارة الفرنسية في كابول تضررت في هجوم بسيارة ملغومة اليوم الأربعاء في العاصمة الأفغانية، مضيفة أنه لا مؤشرات حاليا على سقوط ضحايا فرنسيين.

وأضافت لراديو أوروبا 1 اليوم "لحقت بعض الأضرار المادية بالسفارة الفرنسية وكذلك بالسفارة الألمانية".



كما ذكرت الخارجية المصرية في بيان لها :"إن الانفجار الذي وقع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم الأربعاء أحدث أضرارا كبيرة بمبنى السفارة المصرية وسكن السفير، وأسفر عن إصابة أحد حراس أمن السفارة".

وتتابع الخارجية المصرية تداعيات الحادث على مدار الساعة للاطمئنان على أعضاء السفارة المصرية وتقييم الأضرار.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، إصابة عدد من العاملين بسفارتها في أفغانستان، وتضرر مقار سكنهم جراء التفجير كما ادانت الهجوم وكل أشكال الإرهاب وصوره بشده .



وكانت شبكة بي بي سي البريطانية قد اعلنت ان سائقا افغانيا يعمل لديها قد قتل وجرح اربعة من صحافييها في اعتداء الحي الدبلوماسي في كابول .

وقالت الشبكة البريطانية في بيان ان الصحافيين الاربعة الذي جرحوا نقلوا الى المستشفى لكنهم ليسوا في حال الخطر. اما السائق الذي قتل ويدعى محمد نذير فيعمل لدى الخدمة الافغانية في الشبكة منذ اربع سنوات.

وتقع مباني السفارة الألمانية وجهاز مخابراتها في المنطقة التي تقع السفارة التركية بالقرب منها أيضًا.



