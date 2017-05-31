بشرى شعبان

أقام ديوان "التواصل الثقافي الاجتماعي" غبقته الرمضانية الثانية تحت شعار «لقاء التواصل والمحبة» والتي نظمت تحت رعاية سفير الكويت للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة ورئيس مبرة البغلي للإبن البار، ابراهيم البغلي، في قاعة الهاشمي بفندق راديسون بلو، بهدف التقاء جميع أطياف الشعب الكويتي لتبادل التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل وتعزيز التواصل وإحياء العادات والتقاليد الأصيلة للشعب الكويتي،وذلك بحضور شخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وبهذه المناسبة هنأ راع الحفل ابراهيم البغلي الجميع قدوم شهر رمضان المبارك، مبديا شكره لديوان "التواصل الثقافي الاجتماعي" على إقامة الغبقة الرمضانية الثانية وإتاحة الفرصة لجميع أطياف المجتمع اللقاء ببعضهم البعض وتقوية أواصر المحبة بينهم.

وتحدث البغلي عن تعاون بين مبرة البغلي وديوان التواصل في كافة الأنشطة التي تنظمها المبرة والجمعية الكويتية لرعاية وتأهيل كبار السن، كاشفا عن تنظيم حفل تكريم الأمهات الأرامل في 12 يونيو المقبل.