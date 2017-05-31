

رفضت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) عرضا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعقد قمة الحلف العام المقبل في تركيا، حسبما ذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء استنادا إلى دبلوماسيين رفيعي المستوى على صلة بالأمر في الناتو.

يذكر أن تركيا واحدة من عدة دول في الحلف عرضت استضافة القمة عام 2018.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الناتو قولها: "لا نريد إعلاء شأن تركيا دوليا ونرغب في تجنب إعطاء انطباع بأن الناتو يدعم السياسة الداخلية للحكومة التركية".

وذكرت الصحيفة أن بلجيكا مستعدة لاستضافة القمة في بروكسل العام المقبل.

ومن المنتظر اتخاذ القرار حول هذا الشأن خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو نهاية يونيو المقبل.