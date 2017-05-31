

تأكد اليوم الأربعاء أن الحفل الذي سوف تحييه المغنية الأمريكية اريانا جراندي لصالح ضحايا هجوم مانشستر سوف يقام الأحد المقبل.

وكان آخر حفل غنائي لآريانا، الذي أقيم في 22 مايو الجاري، قد شهد استهداف سلمان عبيدي -22 عاما- للحضور لدى خروجهم بعد انتهاء الحفل من قاعة مانشستر آرينا في بريطانيا ، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن الحفل سوف يقام في ملعب طيران الإمارات أولد ترافورد للكريكيت، وسوف تذهب عائدات الحفل لصندوق " وي

لاف مانشستر ".

وقالت الصحيفة إنه من المقرر أن يشارك في الحفل عدد من نجوم الغناء منهم مايلي سايرس وكاتي بيري وجاستين بيبر وفريق كولد بلاي وفاريل

ويليامز وآشر.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية قبل الحفل، كما أن الجهة المعنية بتوزيع التذاكر أرسلت رسالة إلكترونية للذين سوف يحضرون الحفل تحذرهم فيما من إحضار أي حقائب من أجل " أن يدخلوا سريعا " وإلا سوف يضطروا للوقوف طويلا للتفتيش.

ويمثل هذا الحفل عودة آريانا لمانشستر بعد أسبوعين من وقوع الهجوم، كما سوف تذيعه قناة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).