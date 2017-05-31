أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مباحثات هاتفية مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، تناولت علاقات الجانبين والأوضاع الإقليمية والدولية.

ووفقا لما نقله موقع "الجزيرة نت" الليلة الماضية، فقد أكد الوزيران عزمهما متابعة نتائج اللقاء الثنائي بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة الرياض الأخيرة.

وتعهد الوزيران بتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية لتحقيق المصالح المشتركة.

وتناول الاتصال الأوضاع الراهنة في سورية وليبيا وفلسطين والحلول الممكنة للحد من تفاقم الأزمات، إلى جانب جهود البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة التحديات التي تواجه الأمن والسلم الدوليين.

وكانت تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، تم نفيها لاحقا، قد فُسرت على أنها تشير إلى توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر.