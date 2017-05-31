

أقام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حفل استقبال على شرف سفراء الدول الأعضاء في المجموعة الأفريقية لدى الأمم المتحدة على هامش أعمال جلسة الجمعية العامة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين لمجلس الأمن لعامي 2018 - 2019.

وألقى الشيخ صباح الخالد كلمة في الحفل الذي أقيم مساء امس الثلاثاء استعرض خلالها علاقات دولة الكويت الوطيدة مع الدول الأفريقية في شتى المجالات مؤكدا ان دولة الكويت ستعمل على التعاون بشكل وثيق مع المجموعة الأفريقية حال حصولها على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن.