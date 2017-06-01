قد يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الذي يشعل «تويتر» بكلماته الغريبة وهجماته على حلفائه، إلا أنه في معركة الحصول على أكبر قدر من الاهتمام بكل تغريدة فإن ترامب يخسر.



فالزعيم الذي تحصل تغريداته على أكبر عدد من إعادة التغريد هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحسب دراسة بعنوان «تويبلوماسي» أو ديبلوماسية تويتر التي أجرتها شركة «بورسون-مارتستيلر» للاتصالات.



ومن ناحية عدد التغريدات فإنه لا توجد منافسة بين الرجلين، فخادم الحرمين أطلق 10 تغريدات خلال الفترة التي غطتها الدراسة وهي من أبريل 2016 الى 20 مايو 2017.



إلا أن كل واحدة من هذه التغريدات العشر حظيت بأكثر من 147 ألف إعادة تغريد في المعدل، مقارنة مع 13100 إعادة تغريد لترامب، بحسب الدراسة وهي السادسة التي أجرتها الشركة.



واستندت الدراسة على تحليل 856 حساب تويتر رسميا وشخصيا للقادة في 178 بلدا.

ويتصدر البابا فرنسيس القائمة حاليا حيث ان له 33716301 متابع على حساباته بتسع لغات.



ويتخلف عنه ترامب بنحو 3.5 ملايين متابع، إلا أن حسابه نما بمعدل 5.7% شهريا خلال الانتخابات الأميركية وبدء رئاسته ما يضعه على طريق التفوق على البابا، بحسب التقرير.



وجاء في المرتبة الثالثة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي الذي له 30058659 متابعا.