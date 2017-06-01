كعادته يأبى الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلا أن يكون تحت المجهر الإعلامي العالمي حتى لو كان محط الانتقاد، وأحدث فصوله المسرحية المثيرة للجدل والضجيج جاء على هيئة تغريدة قام بها واحتوت على كلمة غريبة غير موجودة في اللغة الإنجليزية، وتعثر الصحافيون في الحصول عليها في أي من المعاجم، ليقوم بحذفها بعد أن حصلت على آلاف الإعجابات.

والكلمة هي covfefe وجاء في ترجمة التغريدة «على الرغم من الـ..... الإعلامية السلبية المستمرة»، وبهذا قدر الكثيرون أنه كان يعني كلمة coverage وقد كتبها خطأ دون أن يدققها.

وقد ظلت التغريدة أمام الملأ لمدة خمس ساعات و46 دقيقة من اختراع الكلمة الجديدة، إلى أن تم حذفها أخيرا، لكن عمليا كانت قد نالت أكثر من 100 ألف إعجاب.

وفي محاولات البحث عن المعنى كانت النتائج أقرب للفكاهة، بل إن بعض القواميس أضاف الكلمة على أنها من توليد الرئيس الأميركي وقام آخرون بتصميم أقمصة مكتوب عليها الكلمة المبتكرة، وانتشر وسم #covfefe، وأطلق رواد تويتر لخيالهم العنان لتفسير الأسباب الحقيقية للتغريدة. هل كان الرئيس متعبا؟ أم مخمورا أم أنه ربما نشر شفرة نووية سرية؟

وفي إشارة إلى علاقات ترامب المثيرة للجدل مع روسيا، سخرت سيدة على موقع تويتر بالقول إنها ترجمت #covfefe إلى الروسية، وأرفقت صورة معالجة للكلمة غير المفهومة تظهرها وكأنها ترجمة لعبارة «أنا أستقيل».

إلا أن الأمر لم ينته هنا، إذ أسرع ترامب لتعقيد الوضع بعد عملية الحذف، بنشر تغريدة جديدة يسأل فيها: «هل فيكم من يعرف معنى covfefe؟ استمتعوا بذلك».

وهنا ترك الأمر أكثر إثارة وطرافة!