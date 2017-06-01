

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس، عن تعرض ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال لإطلاق نار بقذائف (أر.بي.جي) أثناء سيرها وفق خط رحلتها في باب المندب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن القيادة قولها في بيان، انه في صباح يوم امس الأربعاء، تعرضت ناقلة نفط تحمل علم (جزر مارشال) لهجوم من زورق بحري باستخدام ثلاث قذائف (أر.بي.جي(.

وأشار البيان إلى أن الهجوم وقع قبالة السواحل اليمنية بالقرب من باب المندب بين جزيرتي ميون اليمنية والسبع الجيبوتية.

واكد انه لم يصب احد من العاملين في السفينة بأذى، مبينا أن السفينة حاليا في طريقها بعرض البحر الأحمر فيما تجرى عملية متابعة دقيقة للحادثة لمعرفة الجهة المتورطة فيها.

وجددت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تحذيرها بأن استمرار ممارسات الميلشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية يؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم.