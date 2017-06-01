

حققت طالبة الماجستير بكلية الدراسات العليا رنا العسكر، من قسم هندسة الحاسوب- كلية علوم وهندسة الحاسوب فوزاً بجائزة مشاريع طلبة الدراسات العليا- الماجستير للعام الأكاديمي 2016/2017 التي يدعمها قطاع الأبحاث بجامعة الكويت عن الأطروحة المقدمة بعنوان:"خوارزميات تخصيص وتوجيه الطيف الترددي للمتطلبات المعروفة مسبقاً للشبكات الخطية في الشبكات الضوئية المرنة".

وأوضحت الباحثة خلال الأطروحة أن الشبكات الضوئية المرنة أصبحت هي الحل الموعود في المستقبل لتوفير شبكات ذات سرعة عالية، بسبب قدرتها على تنظيم موارد الشبكة بكفاءة عالية، وتوفير استخدام أفضل للطيف الترددي، وذلك لقدرتها على التعامل مع التغيرات الحديثة والنمو الضخم في كَمْ المتطلبات وعرض النطاق الترددي.

وبينت العسكر أن هذه الأطروحة تبحث صياغة تخصيص وتوجيه الطيف الترددي لجدولة المهام في الأنظمة متعددة المعالجات، بهدف تقليل الكمية الإجمالية للطيف الترددي التي يحتاجها المتطلب في الشبكات الخطية.

وأوضحت أن جودة خوارزميات تعتمد جدولة قائمة المَهام بشكل كبير على ترتيب المهام في القائمة، مشيرة إلى أنها تقدم في هذه الأطروحة أربعة خوارزميات لترتيب المهام في القائمة بناءً على الأولوية الخاصة بكل مُهمة، وهم كالتالي: خوارزمية الدمج بدءاً بالمهمة الأكثر طولاً ثم الأكثر عرضاً، وخوارزمية الدمج بدءاً بالمهمة ذات المساحة الأكبر، وخوارزمية الدمج بدءاً بالمهمة الأكثر طولاً ثم بناءً على خوارزمية الحافة اليسرى، وخوارزمية الدمج بدءاً بالمهمة ذات المساحة الأكبر ثم بناءً على خوارزمية الحافة اليسرى، وذلك بهدف تحسين أداء الخوارزمية الحالية لجدولة قائمة المهام وهي خوارزمية الجدولة المدمجة.

وتعتمد الخوارزميات المُقترحة في هذه الأطروحة على كل من خوارزمية الحافة اليسرى والجمع بين بُعْدَي المشكلة المذكورة، وهما: عرض النطاق الترددي والروابط المُستخدمة في المتطلب، مشيرة إلى أنه تم تقييم أداء وكفاءة الخوارزميات المُقترحة عبر مجموعة توزيعات مختلفة للمتطلبات وعلى عدد مختلف أيضا من الروابط.

وأوضحت نتائج التجارب تفوق الخوارزميات المُقترحة على الخوارزميات المُستخدمة حاليا؛ وأوضحت أيضاً أنها توفر حلاً مقارباً جداً للحل الأمثل، حيث أن الخوارزميات المُقترحة توفر حلاً ضمن ١٪ - ٢٪ من الحل المثالي.