قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن نشر منظومة الدرع الصاروخية الامريكية سيؤدي الى موجة جديدة من سباق التسلح.

واضاف بوتين خلال لقاء جمعه مع ممثلي وكالات الانباء الاجنبية على هامش مؤتمر سان بطرسبورغ الاقتصادي ونشرته وكالة (انترفاكس) الروسية للأنباء، ان "تجاهل المجتمع الدولي لمشكلة الدرع الصاروخية الغربية والمعايير المزدوجة في التعامل مع القضايا الدولية تدفع نحو سباق التسلح".

واوضح ان "مخاطر سباق التسلح وزيارة القدرات القتالية لا تنطلق من روسيا" غير ان موسكو تتعامل مع المتغيرات في الساحة الدولية.

واعرب بوتين عن قلق بلاده حيال اقتراب القواعد العسكرية الغربية من الحدود الروسية قائلا انه "ليس بامكان روسيا ان تصمت حيال ذلك ونحن نتعامل مع الامر".

وعن جزر (الكوريل) المتنازع عليها مع اليابان قال بوتين ان ثمة احتمال اعلانها مناطق خالية من الاسلحة مضيفا ان "مثل هذه الخطوة غير كافية لتخفيف التوتر في هذه المنطقة من العالم".

واوضح ان "روسيا تعمل على تعزيز وجودها العسكري في هذه الجزر كرد فعل على تعزيز الوجود العسكري الامريكي في شبه الجزيرة الكورية".

وقال ان موسكو ستبحث السبل الكفيلة بتحييد المخاطر الناجمة عن قيام واشنطن بنشر منظومات الدرع الصاروخية في شبه الجزيرة الكورية.

وحذر بوتين من ان تقيم الولايات المتحدة قواعد عسكرية في هذه الجزر "في حال انتقالها في يوم من الايام لسيادة اليابان" قائلا ان "الاتفاقيات العسكرية بين اليابان والولايات المتحدة تلزم بذلك".

واعرب عن "قناعته بأن واشنطن ستواصل نشر منظومات صاروخية في شبه الجزيرة الكورية حتى في حال تراجع كوريا الشمالية عن برنامجها النووي".