قال الناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني ايجئي إن بلاده اعتقلت من وصفه بـ«الجاسوس» في مكتب أحد المستشارين المقربين من الرئيس حسن روحاني، في تطور يأتي بعد أيام على فوز الأخير بولاية رئاسية جديدة.

واوضح محسني ايجئي، خلال مؤتمر صحافي كان مخصصا للحديث عن الانتخابات الرئاسية، ان وزارة الأمن الإيرانية «يمكنها إلقاء القبض على المتهمين من خلال حكم قضائي، كما يمكن للسلطة القضائية بدورها أن تسلم شخصا متهما الى وزارة الأمن».

ولم يكشف ايجئي هوية الجهات التي كان الموقوف يعمل لصالحها، ولكنه أشار إلى وجود معلومات حولها، ولكنه شدد على أن الاتهامات الموجهة للمشتبه به «لا تعني تورط من يعمل معه في نفس المكان بهذه القضية» وفقا لوكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية.

وذكرت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني عن ايجئي قوله ان الموقوف كان يعمل في مكتب حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الثقافية.