أصيبت فلسطينية بجروح بالغة امس حين أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار عليها بعدما طعنت جنديا خارج مستوطنة شمال الضفة الغربية.

وقالت خدمات الاسعاف الاسرائيلية انه تم نقل الجندي لتلقي العلاج بعد اصابته في الجزء العلوي من جسمه، بينما اصيبت الفلسطينية بجروح بالغة وهي في حالة خطرة.

وأقدمت الفلسطينية على طعن الجندي بواسطة سكين عند مدخل مستوطنة «ميفو دوتان» جنوب غرب مدينة جنين، بحسب ما أوضح الجيش الاسرائيلي.

من جهة اخرى، تظاهر عدد من المواطنين العرب في إسرائيل، في منطقة وادي الصليب في حيفا، في أعقاب مصرع الفتاة ندى إبداح (16 سنة)، متأثرة بجروحها إثر تعرضها لحادث دهس، تسبب فيه مسن يهودي.

وقالت مصادر فلسطينية إن المحتجين أغلقوا الشارع، الذي أطلقوا عليه اسم «شارع الموت»، احتجاجا على تكرار حوادث الدهس في مقطع الشارع ذاته وعدم تحرك أي جهة مسؤولة في المدينة.

وكانت الضحية قد تعرضت للدهس، الثلاثاء الماضي، بينما كانت تقطع ممر المشاة، فيما فر السائق هاربا، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية مسنا يهوديا (65 عاما) بشبهة ضلوعه بحادث الدهس الذي أودى بحياة الطالبة.