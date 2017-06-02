المخلافي: لا وساطة عُمانية لمحادثات سلام مع الحوثيين

عدن ـ إياد أحمد ووكالات

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تعرض ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال، لإطلاق نار بقذائف «أر.بي.جي»، وذلك بينما كانت تسير وفق خط رحلتها في باب المندب.

وقال التحالف في بيان بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس)، مساء امس الأول ان ناقلة نفط تحمل علم «جزر مارشال» تعرضت لهجوم من قبل زورق بحري باستخدام 3 قذائف «أر.بي.جي»، وذلك قبالة السواحل اليمنية بالقرب من باب المندب، بين جزيرتي ميون اليمنية، والسبع الجيبوتية.

وأشار إلى إنه لم يصب أحد من العاملين في السفينة بأذى، وأنها واصلت طريقها بعرض البحر الأحمر، مشيرا الى أنه تجرى عملية متابعة دقيقة للحادثة لمعرفة الجهة المتورطة فيها.

وجددت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تحذيرها بأن استمرار ممارسات الميليشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية تؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم.

بدورها، قالت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان:إن مسلحين هاجموا ناقلة النفط «إم.تي موسكي» التي ترفع علم جزر مارشال وكان على متنها 70362 طنا من النفط، مشيرة إلى انه لا يبدو أن الهجوم من تنفيذ قراصنة وانه يتصل على الأرجح بالاضطراب المستمر في البحر قبالة ساحل اليمن.

من جهة اخرى، تجددت المواجهات العنيفة شرق العاصمة اليمنية صنعاء وفي عدة جبهات بمدينة تعز بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودين بقوات التحالف العربي من جهة وبين ميليشيات الحوثي وصالح بالتزامن مع غارات عنيفة للطيران على مواقع وتعزيزات المتمردين.

وقالت مصادر ميدانية لـ «الأنباء»: «إن مواجهات عنيفة تجددت بين قوات الشرعية والميليشيات في بلدتي مسورة وبني بارق ومحيط جبل هان شرق صنعاء بعد التصدي لهجوم عنيف للميليشيات على مواقع قوات الجيش».

وأضافت المصادر «أن طيران التحالف شن عدة غارات على مواقع وتعزيزات للميليشيات في منطقة بني بارق بمديرية نهم».

وقال المخلافي في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته امس: إن زيارته لمسقط كانت «في الإطار الثنائي الأخوي بين البلدين.. وليس لها أي علاقة بموضوع المفاوضات بشكل مباشر، ولم ألتق هناك مع أي من الانقلابيين.. ونحن ما زلنا ندعم جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ونرى أن الأمم المتحدة والعمل من خلالها هو الطريق للوصول إلى سلام».

وأفاد بأن «الانقلابيين ليسوا جادين في السلام ولا يدركون مخاطر الأوضاع والمعاناة التي يعيشها اليمنيون من الناحية المعيشية والصحية».