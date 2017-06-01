قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قرارا يؤجل نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس من موقعها الحالي في تل أبيب متجنبا بذلك خطوة مثيرة للجدل من شأنها أن تعقد جهوده لاستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتوقفة منذ فترة طويلة.

وبدلا من ذلك اختار ترامب، الذي تعهد خلال حملته الرئاسية في 2016 بنقل السفارة، مواصلة سياسة أسلافه بالتوقيع على قرار مدته ستة أشهر يعلق العمل بقانون صدر عام 1995 ويلزم بنقل السفارة إلى القدس.

لكن مسؤولا أمريكيا قال إن ترامب لا يزال ملتزما بتعهده الانتخابي وسيفي به في نهاية المطاف على الرغم من عدم وضع جدول زمني لذلك.

وقال البيت الأبيض في بيان "أعلن مرارا نيته نقل السفارة.. والسؤال هو ليس ما إذا كان النقل سيحدث ولكن فقط متى".

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب "اتخذ قراره لتعظيم فرص نجاح المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين". (إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)