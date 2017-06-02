قال مسؤول بالشرطة إن المسلح الذى كان وراء الهجوم الذى وقع على مجمع يضم فندقا وناديا للقمار في العاصمة الفلبينية مانيلا قتل نفسه.

وأوضح مدير الشرطة الاقليمية في العاصمة اوسكار البايالدي إن المشتبه فيه اطلق النار على ضباط شرطة كانوا يلاحقونه قبل ان يطلق النار على نفسه داخل غرفة في "ريزورتس وورلد مانيلا".

وقال البايالدي في مقابلة مع محطة اذاعة مانيلا "لقد قتل نفسه في الغرفة رقم 510 .. أطلق النار على رجالنا. تقييمنا إنه انتحر ".

وأضاف البايالدى إن شخصا لقى حتفه بينما اصيب 30 شخصا في الهجوم، من بينهم شخص اصيب بجروح طفيفة جراء طلقة رصاص.