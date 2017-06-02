

أعلنت وزارة الداخلية السعودية فجر اليوم الجمعة، مقتل شخصين في انفجار سيارة تحمل أسلحة نارية وذخيرة كانا يستقلانها بمحافظة القطيف شرقي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إنه عند "الساعة الخامسة من مساء أمس الخميس (14:00 تغ) في شارع الملك عبدالعزيز بمحافظة القطيف تم رصد سيارة من نوع تويوتا أسكويا تم الإبلاغ عن سرقتها قبل نحو 5 شهور واستخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية ".

وأوضح أنه "بتعامل الجهات الأمنية معها بما يقتضيه الموقف وإعطابها نتج عن ذلك اشتعال النيران بها وانفجارها ومقتل من فيها وعددهم اثنين يجري العمل على التحقق من هويتهما ، فيما لم يتعرض أي من المواطنين أو المقيمين أو رجال الأمن لأي أذى".