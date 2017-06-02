

تتطلع البلاد للفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن في الانتخابات التي تجريها الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم الجمعة لاختيار الأعضاء الخمسة غير الدائمين لمجلس الأمن لعامي 2018 و2019.

وتضم قائمة الدول المرشحة للمقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن بالإضافة إلى دولة الكويت كلا من ساحل العاج وغينيا الاستوائية وهولندا والبيرو وبولندا.

وحصلت الكويت التي التحقت بعضوية الأمم المتحدة عام 1963 على مقعد غير دائم في مجلس الأمن مرة واحدة فقط خلال عامي 1978 و1979.

وبعد إعلان البلاد ترشحها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن في عام 2011 صادقت مجموعة (آسيا باسيفيك) في عام 2016 بشكل رسمي على ترشحها وكذلك مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأثناء حملة ترشحها ألقت دولة الكويت الضوء على سياسات متوازنة وواقعية للتعامل مع أجندة قضايا مجلس الأمن.

ودأبت على استثمار علاقاتها مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بخاصة دول منطقة الشرق الأوسط بهدف العمل على تعزيز امن واستقرار المنطقة وفق مبادئ واهداف ميثاق الامم المتحدة وبنود القانون الدولي.

وتتطلع دولة الكويت عبر علاقاتها الدبلوماسية والصديقة مع دول العالم الى تمثيل المجموعات السياسية والاقليمية التي تنتمي اليها لتنقل اهتمامات وطموح تلك المجموعات على نحو يسهم في تحقيق الامن والاستقرار على المستويين الاقليمي والعالمي.

وتعهدت دولة الكويت بمتابعة عمليات تنفيد قرارات مجلس الامن الخاصة بحل نزاعات المنطقة.

وتعهدت كذلك بالعمل من اجل تحفيز دور مجلس الامن في الحيلولة دون وقوع النزاع عبر استثمار قدرات الامم المتحدة في مجال "الدبلوماسية الوقائية" وعبر التعامل مع جميع الازمات التي تهدد السلام والامن الدوليين بكفاءة وسرعة.

ويتعين حصول الدولة المترشحة للعضوية غير الدائمة في مجلس الامن على ثلثي اصوات الاعضاء ما يعادل 129 صوتا على الاقل من اجل الفوز بالمقعد.