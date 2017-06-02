أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في مدينة القطيف بالمملكة العربية السعودية يوم امس الخميس.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان صدر مساء امس الخميس، تضامن دولة قطر ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها.

وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وكانت الجهات الأمنية السعودية رصدت يوم امس الخميس في إطار تعقبها للأنشطة الإرهابية التي تستهدف أرواح الأبرياء والممتلكات العامة بالقطيف سيارة مسروقة استخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية وتم إعطابها ما أدى إلى انفجارها ومقتل من فيها وعددهم اثنان.