

ارتفع عدد ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف منتجعاً سياحياً في العاصمة الفلبينية مانيلا، أمس الخميس إلى 35 شخصاً.

وذكر مسؤولون في وحدة الإطفاء بمانيلا، إن فرق الإنقاذ والإطفاء عثروا على 35 جثة في منتجع "ريزورتس وورلد مانيلا" الذي وقع فيه الهجوم.

وأوضح المسؤولون أنهم عثروا على جثة منفذ الهجوم الذي يعتقد أنه انتحر عبر إحراق نفسه في الطابق الخامس من المنتجع.

من جانبه، قال الضابط في الشرطة الفلبينية، "رونالد ديلا روزا"، إن "قرابة 70 شخصاً أصيب بجروح في الهجوم".

وعن الأنباء التي أوردها موقع "سايت انتليجانس غروب" المتخصص برصد ما تشاركه المنظمات الإرهابية على شبكة الانترنت، حول تبني تنظيم "داعش" الهجوم، أوضح "ديلا روزا" أنهم لم يعثروا على أدلة قاطعة تثبت أن الحادث عمل إرهابي.

وأضاف: "نعتقد أن المعتدي دخل المنتجع بقصد السرقة، لا سيما وأنه شوهد وهو يعبئ حقيبته بأحجار طاولة القمار، والشرطة وجدت تلك الأحجار في حقيبة ظهر المعتدي".

يذكر أن موقع "سايت انتليجانس غروب"، اتهم جماعات مرتبطة بتنظيم "داعش"، بتنفيذ الهجوم المسلح على المنتجع.

كما ذكر موقع قناة "تشانل نيوز- آسيا" الفلبيني أيضاً في وقت سابق، أن "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم.