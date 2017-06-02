أكدت سفارة البلاد لدى جمهورية الفلبين اليوم الجمعة، سلامة جميع الكويتيين في العاصمة مانيلا وذلك بعد حادثة السطو المسلح على احد المنتجعات بعد منتصف الليلة الماضية والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت السفارة الكويت في بيان لها "بالإشارة إلى حادثة السطو الفردي التي حدثت في العاصمة مانيلا تؤكد السفارة حسب اتصالها مع السلطات المحلية أنه لا يوجد أي وفيات أو إصابات لمواطنين كويتيين حتى هذه الساعة".

ودعت السفارة المواطنين الموجودين في الفلبين إلى أخذ الحيطة والحذر والتواصل معها على هاتف الطوارئ 639998877897 وهاتف السفارة 6325563868 .

وأعلنت السلطات الفلبينية أن حصيلة قتلى الهجوم بلغت حوالي 34 شخصاً جراء التدافع والاختناق خلال محاولتهم الفرار بعد أن قام مسلح بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في صالة قمار داخل المنتجع وأشعل النار بالطاولات فيما أصيب 54 شخصاً بجروح بعضها خطيرة.

وعلى الرغم من إعلان مركز (سايت) الأمريكي المتخصص في متابعة المواقع المتطرفة على شبكة الإنترنت تبني ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تنفيذ الهجوم بعد ساعات من وقوعه فإن السلطات المحلية تؤكد عدم وجود دلائل على ارتباط الهجوم بالإرهاب ورجحت أن يكون "سطوا مسلحا" بغرض السرقة.