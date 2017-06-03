وافق النواب اليابانيون امس على قانون استثنائي اقترحته الحكومة يجيز للإمبراطور الحالي اكيهيتو، التنازل عن العرش في موعد لم يتحدد بعد. وما زال يتعين إرسال القانون الى مجلس الشيوخ، قبل تبنيه بصورة نهائية الأسبوع المقبل على الأرجح.

وأوضح القانون ان «التنازل يجب ان يحصل في موعد يتحدد بمرسوم ضمن مهلة لا تتجاوز الثلاث سنوات بعد نشره». ومنذ أكثر من 200 عام، لم يتنازل اي إمبراطور عن العرش في اليابان.

واعتلى اكيهيتو، نجل هيروهيتو العرش في يناير 1989، بعيد وفاة والده الذي تغير وضعه في 1947 لدى البدء بتطبيق الدستور الجديد عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.