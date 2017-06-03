شهدت العاصمة الأفغانية كابول أمس تظاهرة مناهضة للحكومة نظمت تعبيرا عن الغضب بعد الاعتداء المروع بشاحنة مفخخة في الحي الديبلوماسي والذي أوقع 90 قتيلا ومئات الجرحى.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح مقتل قتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح.

وأطلقت الشرطة النار في الهواء واستخدمت خراطيم المياه لتفريق عشرات المتظاهرين الغاضبين الذين توجهوا إلى القصر الرئاسي في كابول للمطالبة باستقالة الحكومة.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا قرب موقع الانفجار شعارات معادية للحكومة و«الموت لطالبان»، فاضطرت الشرطة إلى الرد بإطلاق النار في الهواء واستخدام خراطيم المياه عندما حاول بعضهم تجاوز طوق أمني.

وقالت الناشطة رحيلة جعفري في التظاهرة إن «إخوتنا وأخواتنا قضوا في الاعتداء الدامي، ولا يفعل قادتنا شيئا لإنهاء هذه المجزرة».

وأضافت: «نريد العدالة، نريد أن يشنق منفذو الهجوم».