أوقفت الشرطة الألمانية بشكل مؤقت حفلا في الهواء الطلق في مضمار نوربرجرينج للسباقات ببلدة نوربرج بسبب تهديد إرهابي محتمل.



وقالت الشرطة في بلدة كوبلنز المجاورة في بيان "بسبب وضع إرهابي خطير أبلغنا (الجهة) المنظمة بوقف الحفل مؤقتا كإجراء احترازي".



وقالت مجلة دير شبيجل إن الجهة المنظمة طلبت من الحضور مغادرة المكان إلى مخيم قريب "بطريقة منظمة ومحكومة".



وقالت الشرطة إن "الجهة المنظمة لحفل روك أم رينج والتي تعمل بتنسيق وثيق مع السلطات الأمنية أنهت الحفل اليوم قبل موعده .



"السبب وراء ذلك تحذير ملموس جعل من المستحيل استبعاد وجود تهديد إرهابي.



"لا نستطيع تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن المعلومات المتعلقة بالسبب ". وقالت الشرطة إن التفجير الانتحاري الذي وقع خلال حفل غنائي في مانشستر بانجلترا في 26 مايو أيار أدى إلى تغييرات في التخطيط الأمني للحفل الألماني وتم زيادة مسؤولي الأمن بشكل كبير إلى 1200 فرد.



وأضافت "نأخذ كل البلاغات والحوادث المريبة على محمل الجد بشكل كبير ونحقق بشكل دقيق".