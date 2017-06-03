هنأت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة دولة الكويت بمناسبة إنتخابها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لعامي 2018 و 2019.

واعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) عن كامل ثقتها "في قدرات الدبلوماسية الكويتية العريقة لتمثيل العالم العربي وقضاياه خير تمثيل".

وقالت الوزارة في بيانها ان الدبلوماسية الكويتية بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه "تلعب دورا إيجابيا في قضايا المنطقة" منوهة بصفة خاصة بدورها التنموي والإنساني "والذي أضاف للكويت رصيدا إيجابيا على الصعيدين الاقليمي والدولي".

وكانت الكويت قد فازت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين تبدأ في يناير 2018 بعد ان حصلت على 188 صوتا من أصل 192 صوتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.