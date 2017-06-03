ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم السبت أن انفجارا وقع في متجر كبير في مدينة شيراز بجنوب إيران مما أسفر عن إصابة 37 شخصاً مضيفة أن تحقيقا جاريا لمعرفة سبب الانفجار.

وأفادت التقارير أن الانفجار وقع الساعة 12.45 صباحا بالتوقيت المحلي (2115 بتوقيت جرينتش).

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن رئيس مركز الإسعاف في إقليم فارس قوله إنه ليست هناك حالات حرجة بين المصابين.

وقد سمع صوت الانفجار الذي كان قوياً جداً في كل مناطق شرق شيراز، وفيما عكف رجال الإطفاء على إخماد ألسنة اللهب، يجري التقصي عن سبب الانفجار.

وقالت الوكالة إن الانفجار كان مدويا مضيفة أن جدران المتجر الكبير انهارت.

ونقلت وكالة تسنيم عن مدير إدارة الإطفاء قوله إنه تم إخلاء المبنى ويحقق خبراء لمعرفة سبب الحادث.





وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لقطات فيديو قالو إنها لانفجار وقع بأحد شوارع مدينة شيراز مركز محافظة فارس الإيرانية.