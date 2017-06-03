حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

تزامنا مع موسم السفر، اوصى الصيدلي بوزارة الصحة مساعد العطية المسافرين لاسيما مرضى السكر والضغط بضرورة ملازمة الحقيبة الطبية لهم في رحلاتهم لانها توفر لهم الادوية اللازمة وعدة الجروح في حالة اصابتهم بأي عارض صحي مفاجئ.

وذكر العطية في تصريح صحافي ان السفر للخارج يحمل بعض المخاطر الصحية التي يحتمل ان يتعرض لها المسافرون لاسيما المتجهين الى بلدان غير مأمونة صحيا مضيفا ان اغلب امراض السفر تنتج عن المأكل والمشرب غير الآمنين.

وبين ان اهم التدابير التي يحتاجها المسافر قبل سفره هي التطعيمات والعناية بمصادر الأكل والشرب والادوية التي يلزم تناولها او اصطحابها معه.

واوضح ان التطعيمات وانواعها التي يوصي بها للمسافر تعتمد على اربعة عوامل هي البلد التي يعتزم المسافر زيارته ومدة الاقامة والمكان الذي سيقيم فيه وحالته المناعية والقوانين الخاصة في البلد المزمع زيارته.

واشار الى ان المسافر يكون عرضة للاصابة بالأمراض المعدية اذا كان سفره الى المناطق الاستوائية مثل اميركا الجنوبية واواسط افريقيا وجنوب شرق آسيا.