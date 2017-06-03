أعلنت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالجيش الباكستاني إصابة مدنيين اثنين جراء قيام قوات حرس الحدود الهندية بإطلاق النار على طول خط المراقبة في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وأوضحت الإدارة - في بيان أوردته قناة (جيو) الباكستانية اليوم السبت - أن الجنود الهنود قاموا مساء أمس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع "نزابير" على طول خط المراقبة بالإقليم المتنازع عليه؛ مما أدى إلى إصابة مدنيين تم نقلهما إلى المستشفى. مشيرة إلى أن الجيش الباكستاني رد على إطلاق النار.

جدير بالذكر أن كلا من باكستان والهند يتنازعان السيادة على إقليم كشمير الذي تسبب العنف به في مقتل 68 ألف شخص منذ عام 1989.