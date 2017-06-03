أفاد عميد كلية الصحة العامة في جامعة الكويت الدكتور هاري فاينيو بأن الكلية ستستقبل أول دفعة من طلبتها في شهر سبتمبر المقبل مع بداية العام الجامعي 2017/2018 لبدء الدراسة ببرنامج البكالوريوس.

وقال فاينيو في بيان صحافي للكلية اليوم السبت إن الدراسة لديها تستغرق أربع سنوات لبكالوريوس الصحة العامة تتضمن أربعة برامج أكاديمية تهتم بالصحة على مستوى المجتمعات.

وأضاف أن البرامج تهدف إلى تزويد الدارسين فيها بالمعرفة التي تشمل الإلمام بهيكلة ومهام المجتمعات المحلية والمؤسسات الصحية ومحددات الصحة من العوامل المؤثرة على الصحة.

وذكر أن البرامج تشمل المبادئ الأساسية لتغيير السلوك وأنظمة الرعاية الصحية وإدارة الموارد وعلم الأوبئة وتحليل البيانات إلى جانب طرق البحث الأساسية.

وبين أن مدة البرنامج أربع سنوات دراسية تكون فيه السنوات الثلاث الأولى متشابهة لجميع المنضمين إليه على أن يختار الطالب مساره من أربعة مسارات أولها أبحاث الصحة وثانيا تنمية صحة المجتمع وثالثا ممارسة الصحة العامة وأخيرا إدارة الرعاية الصحية لافتا إلى أن المسارين الأخيرين متاحين لطلبة الدفعات الأولى على أن يتم فتح التخصصات الأخرى لاحقا.



وأوضح أن كلية الصحة العامة ترتكز على خمسة أقسام هي قسم الصحة البيئية والمهنية وقسم علم الأوبئة والإحصاءات الحيوية وقسم السياسة والإدارة الصحية وقسم ممارسة الصحة العامة وقسم العلوم الاجتماعية والسلوكية.

وقال فاينيو إن أهم شروط القبول ألا تقل نسبة الطالب المتقدم للكلية عن 80 في المئة في شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي) أو ما يعادلها لافتا إلى أن الأولوية في القبول تكون للطلبة الحاصلين على أعلى معدل تراكمي.

وأشار إلى أن مجالات العمل أمام خريجي الكلية متعددة ولا تقتصر على وزارة الصحة فقط بل تشمل وزارات وهيئات ومراكز حكومية إلى جانب القطاعين الخاص والنفطي.

يذكر أن الكلية تمثل إضافة تعليمية وعلمية جديدة ومن أبرز أهدافها العناية بالأصحاء وحماية وتعزيز الصحة في المجتمع وأن تكون السياسات العامة لمختلف مؤسسات الدولة مراعية لصحة الإنسان في البلد إضافة إلى نشر مفهوم الصحة العامة ومحاولة تطبيقه في كل المجالات وتأهيل الكوادر لتفعيل هذا التوجيه بالشكل الصحيح.