أعلن يوري بوريسوف نائب وزير الدفاع الروسي اليوم السبت أن موسكو تعتزم تحديث مقاتلاتها "كا-52 التمساح" استنادا إلى التجربة التي اكتسبها سلاح الجو الروسي في سوريا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن بوريسوف قوله، إن مقاتلات "التمساح" نجحت في تنفيذ مهماتها القتالية في سوريا، لاسيما فيما يتعلق باختبار صاروخ "الإعصار" الحديث.

وأضاف المسئول الروسي : "هناك دائما مجال للتحسين، ولذلك نسعى إلى زيادة مسافة الرمي السديد، وقد بحثنا هذه المسألة مع المصنعين وحددنا مراسم حلها".

تجدر الإشارة إلى أن موسكو بدأت باستخدام مقاتلات "كا-52" في العمليات القتالية ضد الجماعات الإرهابية في سوريا منذ أبريل 2016، وستستلم القوات الروسية 140 مروحية من هذه الطراز بحلول عام 2020، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".