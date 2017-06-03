بشرى شعبان



اعلن الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية ان حصيلة جمع التبرعات ضمن حملة ابشروا بالخير التي تنظمها جمعية النجاة الخيرية احدى جمعيات النفع العام الخيرية المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بلغت مايقارب 4 ملايين دينار .

واكد كاظم في تصريح صحفي ان وزارة الشؤون ا وبتوجيهات وزير الشؤون هند الصبيح ووكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري لم تالو جهدا في السماح بتنظيم مثل هذه الحملات الاغاثية والخيرية والإنسانية في بلد منح اميره صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد لقب قائد العمل الانساني من اعلى منظمة اممية وهي الأمم المتحدة وكذلك منحت الكويت لقب مركز الإنسانية العالمية فكان لزاما على الشؤون وهي المسؤولة عن تنظيم العمل الخيري ان ترسخ دورها وتشجع وتنظم وتراقب مثل هذه الاعمال حتى تنمو وتزدهر ويعود خيرها على أبناء هذا البلد .

وأشار كاظم الى ان اهتمام وزارة الشؤون برعاية وتعزيز هذه الحملات الاغاثية الخيرية يأتي انطلاقا من استراتيجيتها الواضحة في العمل على توطين العمل الخيري وجعل نسبة كبيرة منه يستفيد منها المواطنون والمقيمون في الكويت لافتا ان الشؤون شكلت منذ سنوات لجنة تهدف الى توطين العمل الخيري وهذه اللجنة تتابع أنشطة الجمعيات الخيرية وتنظم عملها بحيث يشتمل على مشاريع خيرية نوعية داخل دولة الكويت الى جانب أنشطتها خارج الكويت والتي كان لها الدور الكبير في الحصول على لقب مركز الإنسانية العالمية .

وأشاد كاظم بجمعية النجاة الخيرية مؤكدا ان هذه الجمعية تعد من الجمعيات الرائدة في الكويت حيث لها العديد من المشاريع الخيرية والإنسانية ومن بينها حملة " ابشروا بالخير " التي استمرت اثنا عشرة ساعة يوم امس بهدف جمع تبرعات خيرية يتم توزيعها داخل الكويت على الاسر المحتاجة والمسجلة لدى جمعية النجاة الخيرية والاسر التي تنتظر التسجيل فضلا عن الطلبة الدارسين بالخارج .

وكشف كاظم ان حصيلة التبرعات بلغت 4 ملايين دينار مابين شيكات واستقطاعات بنكية مثمنا في هذا الصدد التزام الجمعية الخيرية بضوابط واشتراطات وزارة الشؤون المنظمة للعمل الخيري متقدما بالشكر لجميع القائمين على الحملة الاغاثية الخيرية كما شكر كافة المواطنين الذين تفاعلوا بالإيجاب مع هذه الحملة وهو امر ليس بغريب على اهل الكويت الذي جبلوا على عمل الخير منذ نشاة وتأسيس هذا البلد وكذلك شكر الكثير من المقيمين الذين شاركوا بتبرعاتهم في حملة ابشروا بالخير مما يدل على ان جميع من على هذه الأرض هم من الخيرين الذين لايتوانون عن مساعدة المحتاجين في كل مكان .

وجدد كاظم التأكيد على ان وزارة الشؤون حريصة على دعم وتشجيع العمل الخيري طالما ان هناك التزام بالضوابط والاشتراطات التي تضمن تنظيم هذا العمل مبديا الاستعداد للتعاون مع أي جمعية خيرية معتمدة من قبل الشؤون بما يعود بالمصلحة العامة ومساعدة الاسر المحتاجة داخل دولة الكويت مشيرا الى ان اعمال الجمعيات الخيرية في الكويت تتزايد يوما بعد يوم ومؤكدا ان العمل الخيري في الكويت شهد تطورا كبير في السنوات الأخيرة ومستمرون على تشجيع هذا العمل وتعزيزه .