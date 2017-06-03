أعلن المدير التنفيذي لشركة "روستيك" الروسية سيرجي تشيميزوف، أن روسيا وتركيا اتفقتا على الجوانب الفنية الخاصة بصفقة المنظومة الصاروخية "إس 400"، وتجري حاليا مباحثات بين وزيري المالية الروسي والتركي بشأن منح أنقرة قرضا لشراء هذه المنظومة.
وقال تشيميزوف - خلال تصريحات صحفية اليوم السبت - "بخصوص منظمة (إس 400)، فإن النقاشات تتقدم حيث جرى الاتفاق على الجوانب الفنية، والآن تدور المباحثات حول الجوانب المالية".
وأضاف "أن الجانب التركي طلب قرضا، وهو ما تتناوله مباحثات حالية بين وزيري المالية الروسي والتركي"، موضحا أنه لا يعرف بعد نتائج هذه المباحثات.