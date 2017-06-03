اتهمت البحرين اليوم السبت "إرهابيين" باختراق حساب وزير خارجيتها الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في موقع "تويتر".

وقام القراصنة، اليوم، بنشر تغريدات طائفية وصور ومقاطع فيديو تهاجم السعودية والبحرين وتسيء لهما وتتوعدهما بالثأر.



وبين القراصنة في إحدى التغريدات أنهم من "وحدة الإختراق والتجسس التابعة لسرايا المختار"، التي تعتبرها المنامة منظمة إرهابية.

من جهتها، أكدت وزارة خارجية البحرين في بيان أصدرته واطلعت عليه الأناضول اختراق حساب وزير الخارجية.

وقالت الوزارة في بيانها أن الاختراق تم من "من قبل جهة إرهابية (لم تحددها) قامت بنسب تغريدات ليس لها أي أساس من الصحة إلى وزير الخارجية".

وشدد الوزارة بأنها "تعمل حاليًا على استعادة حساب وزير الخارجية على (تويتر) من سيطرة هذه المجموعة المخربة البائسة التي تخشى الحقيقة التي يتكلم بها وزير الخارجية عن تخريبهم وفضح إرهابهم المرفوض في كل محفل وبكل مناسبة".

وبينت "أنها تتابع مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة من قام بهذا العمل الدنيء".