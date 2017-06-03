أعلنت جمعية الهلال الأحمر تكفلها بكل النفقات العلاجية لثلاثة أطفال سوريين أشقاء لاجئين في لبنان يعانون مشاكل في السمع.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير اليوم السبت إن الجمعية ستتحمل كل النفقات العلاجية لهؤلاء الأطفال وذلك بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأضاف الساير أن الجمعية ستتابع مراحل العلاج ونتائج الفحوصات المطلوبة للأشقاء الثلاثة (حنين وعصام ومحمد) في المستشفيات اللبنانية.

وأوضح أن الاشقاء الثلاثة سيجرون الفحوصات اللازمة تحت إشراف طاقم طبي متخصص في الأنف والاذن والحنجرة في لبنان وسيتم تحديد نوع العلاج والعمليات التي تحدد لهم مشيرا الى أن الجمعية لن تتوانى في تقديم الدعم الصحي والنفسي لهم.

وذكر أن الأطفال يشكلون الفئة الأضعف في الحروب والأزمات الانسانية مبينا أن الأوضاع التي يعانيها اللاجئون السوريون تعوق إمكانية تحمل الأهالي تكاليف العلاج الباهظة للامراض المستعصية وتوفير الأدوية لهم ولأطفالهم.

وقال الساير إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي تسعى دائما إلى مد يد العون للأشقاء السوريين في دول الجوار لسوريا في لبنان والأردن.

وأشار إلى أن الجمعية تواكب تطورات أحداث اللاجئين السوريين في دول الجوار لسوريا بمزيد من المبادرات الإنسانية التي تخفف معاناتهم لاسيما الأيتام والأرامل والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهم في تحسين ظروفهم الصعبة.