أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت احترام المجتمع اللبناني لحرية المعتقد لجميع الاديان ما يعد نموذجا يحتذى به يؤهله ليكون مركزا دوليا لحوار الحضارات والثقافات والاديان في العالم.

جاء ذلك خلال استقباله اعضاء وفد الجمعية البرلمانية حول الارثوذكسية في القصر الرئاسي واطلاعهم على خطواته في اطار اعتماد لبنان مركزا دوليا للحوار بالتمهيد له مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس خلال القمة العربية الاخيرة في الاردن.

ونقلت الرئاسة اللبنانية في بيان عن عون قوله ان الخلافات التي تحصل بين الاطراف اللبنانية هي خلافات سياسية وليست خلافات طائفية مشيرا الى ان التعايش بين اللبنانيين من مختلف الطوائف يشكل ابرز وجوه الوحدة الوطنية.

يذكر ان هناك مبادرة من المجتمع المدني قامت بانشاء مؤسسة هدفها حشد الطاقات والجهود المحلية والدولية للوصول الى اعتماد لبنان من قبل الامم المتحدة مقرا دائما للحوار.

وتسعى هذه المبادرة لجمع أكثر من 10 آلاف توقيع من شخصيات مختلفة لبنانية وعربية وعالمية على عريضة ترفع إلى الأمين العام للامم المتحدة لتسمح له بتقديم قرار بهذا الشأن الى الجهات المختصة في المنظمة الدولية