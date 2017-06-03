الغرير : 21 طالبا وطالبة في العلمي و20 في الأدبي من التعليم الخاص ضمن أوائل الطلبة الخمسين



عبدالعزيز الفضلي



تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د . محمد عبداللطيف الفارس يحتفل الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية اليوم الأحد بتكريم متفوقي طلبة المدارس العربية الأهلية في الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2016/2017 , وتكريم أوائل الطلبة الكويتيين في حفل سيقيمه في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على مسرح جمعية الكشافة الكويتية في شارع بيروت بمنطقة حولي – بجانب سنترال حولي .

وقد أشاد رئيس الاتحاد عمر ابراهيم الغرير بالنتائج المتميزة التي حققها طلبة التعليم الخاص على مستوى النجاح والتفوق في نتائج الثانوية العامة مشيرا إن 21 طالبا وطالبة من التعليم الخاص كانوا من ضمن اوائل الطلبة الخمسين في القسم العلمي , و 20 طالبا وطالبا في القسم الأدبي , وإن الحفل سيشتمل على تكريم 100 طالب وطالبة , من بينهم 75 في القسم العلمي , و25 في القسم الأدبي , إلى جانب مبادرة الاتحاد , وللمرة الأولى بتكريم اوائل الطلبة الكويتيين , حيث سيتم تكريم الأولى على الطلبة الكويتيين في القسم العلمي وهي منيرة مبارك بدر الغريب من ثانوية بيان للبنات والحاصلة على نسبة 99.77 % , وتكريم الاولى في القسم الادبي وهي حصة خالد ماطر العصيمي من ثانوية الطاهرة بنت الحارث للبنات والحاصلة على نسبة 99.29 % .

وذكر الغرير أن الحفل يأتي في إطار النشاط السنوي الخاص الذي ينظمه الاتحاد عقب إعلان نتائج الثانوية العامة ولتكريم الطلبة المتفوقين , وللتأكيد على النتائج المتميزة والمتقدمة التي يحققها التعليم الخاص بصفته ركنا أساسيا في مسيرة التعليم في الكويت , ورافدا منافسا للتعليم العام , وإن نسب التفوق والنجاح في مدارس التعليم الخاص تعكس حقيقة ما يتميز به التعليم الخاص في الكويت من مستوى متقدم ومتطور ينسجم مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية وإدارة التعليم الخاص , وأصحاب المدارس الخاصة في تعزيز إمكانات وقدرات هذا التعليم والارتقاء بإمكاناته وقدراته , كما أنها تؤكد مدى ما يتميز به من وجود كوادر إدارية وإشرافية وتعليمية ذات كفاءة فيما تعزز هذه النسبة مصداقية نتائج الطلبة في اختبارات الفترات الدراسية خلال العام الدراسي وخلال اختبارات نهاية العام ويؤكد عدم وجود أي تساهل فيها.

وهنأ الغرير الطلبة المتفوقين وأعرب عن تقديره ومجلس إدارة الاتحاد للرعاية الكريمة من قبل الوزير د . الفارس للحفل , كما أعرب عن تقدير الاتحاد لجهود وكيل الوزارة د . هيثم الأثري والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د . عبدالمحسن الحويلة , ولإدارة التعليم الخاص وكافة الكوادر القيادية والإشرافية والموجهين والموجهات إلى جانب الجهد المضاعف الذي قدمه أصحاب المدارس الخاصة والهيئات الإدارية والتعليمية في المدارس .

وكان الاتحاد قد أعلن عن أسماء الطلبة الكويتيين وطلبة المدارس الخاصة بقسميها العلمي والأدبي المشمولين في الحفل وعلى النحو التالي :

الطلبة الكويتيون

العلمي : منيره مبارك بدر الغريب 99.77

الأدبي : حصه خالد ماطر العصيمي 99.29

التعليم الخاص - القسم العلمي

ندى محمد هشام محمد 99.88

احمد محمد حماده السيد سعد 99.84

أحمد محمد عبدالمنعم سليمان 99.82

أسعد نبيل حنا 99.82

ايه حسن السيد محمد 99.81

محمد صلاح عبداللاه محمد 99.79

هبه يحيى حسيني السنطاوي 99.79

سلمى شريف صلاح محمد 99.78

هشام ماهر احمد محمد ابو محمود 99.77

منى يوسف على حرب 99.77

نور الدين محمد السعيد داود 99.73

أميره جمال محمد حامد 99.7

عبد الرحمن صلاح عبد العزيز 99.69

ميرنا احمد محمد احمد المغربي 99.69

سمية خالد محمد ادريس الخياط 99.69

سليمان محمد عبد المنعم سليمان 99.67

اسامه مصطفى محمود المصرى 99.65

احمد ابراهيم احمد موسى حسانين 99.64

يوسف أحمد عادل يوسف 99.63

ماريا احمد محمد حسن الرفاعى 99.62

سنا بشار دعبول 99.62

لبنى عماد محمود ابوشنب 99.6

ياسمين السيد محمد هارون 99.59

مي بهاء محمد عبدالسلام 99.59

اسامه عاطف عبدالعزيز النحاس 99.58

سامي الياس صبحى سمعان 99.57

رنيم اياد محمد دعبول 99.57

رهف محمد هشام الهندي 99.57

محمد زكريا روحي الشيخ ياسين 99.51

عبدالرحمن مصطفى طلعت مصطفى خليل بدران 99.5

اسامه محمد على بكر 99.5

آيه أحمد محمد سعيد الزراري 99.5

ندي احمد عبدالسميع محمد 99.5

منال حمدى محمد مسعد ابوشادى 99.5

احمد اشرف محمد القطب 99.49

حسين كمال عبد الفتاح محمد علي 99.49

آلاء محمد عبدالونيس قنديل 99.49

كارين طلعت جودة سعد الله 99.49

محمد عايش 99.48

علا معن كيالى 99.48

اسراء السيد هلال على موسى 99.47

ندى ياسر أحمد محمد سالم 99.47

أحمد جلال أحمد حسن 99.46

سميه سيد أحمد سيد محمد 99.45

أسامه زاهر كامل بدير 99.44

حسام الدين رائد عبدالمولى محرم 99.44

ساره محمود توكل هريهر 99.42

دنيا عبدالحميد ابوالعينين رمضان 99.4

أروى عبدالناصر مصطفى اسماعيل مصطفى 99.39

دنيا عماد محمد الغول 99.38

نبيل نقولا نخله الناشط 99.37

اسلام عبدالحميد هاشم اسماعيل 99.36

اسراء احمد السيد عبدالغفار شعلان 99.36

نهى سعد جوده الديب 99.36

عاصم هاجم عبدالله الرفاعي 99.35

محمد مفتي عبدالحميد عمرو 99.35

محمود ضياء الدين الرفاعى 99.34

ياسمين محمد على حسن على 99.34

مصطفى شاهر مصطفى توفيق 99.33

محمد فوزى محمود ابراهيم 99.32

محمد محمود محمد زيدان 99.32

آيه صفوان سعيد عدى 99.32

ندى ايمن محمد النجدى الخياط 99.31

رؤى جمال ربيع الفقعاوى 99.29

مصطفى محمد عبدالعزيز الزيبق 99.27

نورهان خميس سيد احمد عبدالله 99.26

هديل اسامه عبدالرحمن عبدالرحمن الديب 99.25

آيه وحيد احمد محمد احمد 99.25

زياد عماد عبدالمجيد الشامي 99.24

داليا لطفى عبد الحى مؤمن فراج 99.24

رنيم جمال على حمزه 99.24

علياء حماده محمد محمد 99.21

مريم السعيد احمد رافت على رجب 99.21

يمنى محمد ابراهيم حسين على البدوي 99.2

مريم عماد مطيع احمد على 99.2

التعليم الخاص - القسم الأدبي

رغد محمد فواز أبو ريا 99.38

ريم عبدالخالق عطية إبراهيم 98.69

دانة ناصر كامل مصطفى 98.69

رضوي عيد منيب بيومي 98.41

سارة الفرجي زائد 98.36

منى طلال محمد حشمة 98.3

سلمى محمد محمود فرج 98.11

سارة عبدالرحيم محمد صادق 97.84

ندى عبدالمحسن السعيد عبدالمحسن 97.78

ماريا شكري حمادية 97.71

نور عبدالسلام عارف ابو صفا 97.47

نور نبيل صدقي رشيد أحمد 97.34

منة محمد أحمد سعد 97.31

نجيبة فيصل داود 97.23

منار عبدالرزاق عبدالرزاق أبو زيد 97.17

مريم طارق محمد غنيم 97.13

روان خالد عنوز العنزي 97.08

نرمين محمود محمد الصعيدي 97.05

زينة عبدالرحيم حافظ محمد 97.03

رضوي علي علي مصطفى أبو الخير 96.9

نورا التميمي عبدالعال عبدالعال حمليط 96.64

عبدالرحمن محمد راجح ناصيف 96.56

سوسن إباهيم محمد عطية صالح 96.53

عبدالله نواف ماهل الظفيري 96.43

مريم محمد أحمد خليل 96.41