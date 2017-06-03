قتل جنديان جزائريان وجرح اربعة آخرون في انفجار قنبلة يدوية الصنع فجر السبت في منطقة بئر العاتر بولاية تبسة الحدودية مع تونس (600 كلم جنوب شرق الجزائر)، بحسب ما افاد مصدر امني لوكالة فرنس برس.

وقال المصدر "للاسف استشهد جنديان وجرح اربعة في تبسة" في انفجار قنبلة يدوية الصنع كانت مزروعة في الطريق الذي يربط بين نقرين وبئر العاتر ومرت منه دورية للجيش.

ونقل الجرحى الى مستشفى بئر العاتر التي تقع على بعد 15 كلم من الحدود التونسية التي تشهد وجودا عسكريا مكثفا.

كما تخضع هذه المنطقة شبه الصحراوية لمراقبة جوية من الجيش الجزائري.

ورغم تراجع اعمال العنف المنسوبة لاسلاميين مسلحين خلال الحرب الاهلية التي دامت عشر سنوات (1992-2002) الا ان مجموعات تنشط في مختلف انحاء البلاد ما تزال تهاجم قوات الامن