اعتقلت السلطات التركية، بيرول ارديم كبير مستشاري رئيس الوزراء بينالي يلديريم، للاشتباه في قيامه بالاتصال مع منظمة «فتح الله غولن» الإرهابية أو «فيتو» والتي يعتقد في تركيا على نطاق واسع بأنها العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد الحكومة التركية في 15 يوليو 2016.

من جانبها، أفادت صحيفة «حرييت» التركية امس على موقعها الإلكتروني بأن، ارديم، والذي شغل منصب وكيل وزارة العدل في وقت سابق، قد وقع رهن الاعتقال هو وزوجته جولومسر ارديم في وقت مبكر من صباح امس في أنقرة، كجزء من تحقيق واسع يجرى داخل مكتب المدعي العام في أنقرة.

يذكر أن ارديم خضع العام الماضي لتحقيقات بصفة الشاهد كجزء من تحقيق موسع لتعقب اتباع المنشق السياسي «فتح الله غولن» والهارب في الولايات المتحدة.

من جهة اخرى، أعلن المدير التنفيذي لشركة «روستيك» الروسية سيرغي تشيميزوف، أن روسيا وتركيا اتفقتا على الجوانب الفنية الخاصة بصفقة المنظومة الصاروخية «إس 400»، حيث تجري حاليا مباحثات بين وزيري المالية الروسي والتركي بشأن منح أنقرة قرضا لشراء هذه المنظومة. وأضاف «أن الجانب التركي طلب قرضا، وهو ما تتناوله مباحثات حالية بين وزيري المالية الروسي والتركي»، موضحا أنه لا يعرف بعد نتائج هذه المباحثات.