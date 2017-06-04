تمكن وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، من استعادة حسابه الرسمي «تويتر» بعد ساعات من اختراقه، امس.

وكتب الوزير البحريني بعد استعادة حسابه تدوينة قال فيها «الحمد لله تم استرجاع الحساب.. شكرا لجهودكم أصدقائي الأعزاء في إبلاغ تويتر.. جزاكم الله خيرا».

وكانت المنامة اتهمت في وقت سابق أمس «إرهابيين» باختراق حساب وزير خارجيتها الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في موقع «تويتر».

وقالت الوزارة في بيان رسمي: «تود وزارة خارجية مملكة البحرين أن توضح أنه تم اختراق حساب معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية على تويتر من قبل جهة إرهابية قامت بنسب تغريدات ليس لها أي أساس من الصحة إلى معالي وزير الخارجية».

وأكدت الوزارة أنها تعمل على استعادة حساب وزير الخارجية على تويتر «من سيطرة هذه المجموعة المخربة البائسة التي تخشى الحقيقة التي يتكلم بها وزير الخارجية عن تخريبهم وفضح إرهابهم المرفوض في كل محفل وبكل مناسبة، وأنها تتابع مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة من قام بهذا العمل الدنيء».