دبي تختار الملك سلمان شخصية العام الإسلامية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة امس الاول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» في بيان أن الجانبين تبادلا التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل ان يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والاسلامية بكل خير وبركة.

وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة انباء الامارات الرسمية «وام»، إن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وأهمية تكاتف الجهود وتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة مختلف التحديات وفي مقدمتها التدخلات الإقليمية العدوانية ومخاطر العنف والتطرف وأعمال التنظيمات الارهابية التي تهدد الامن والاستقرار الاقليمي والدولي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقفان معا في خندق واحد في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه دول المنطقة، لأنهما تنطلقان من ثوابت راسخة تعلي من قيم التضامن والتعاون بين الأشقاء، وتؤمنان بأن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يكون أقوى وأكثر تأثيرا بوحدته وتضامن دوله وشعوبه، وأن المخاطر والتحديات في البيئتين الإقليمية والدولية تحتاجان من المجلس أن يكون صفا واحدا لصون أمن دوله والحفاظ على مكتسباتها التنموية والحضارية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت وما زالت وسوف تظل، ركنا أساسيا من أركان العمل الخليجي المشترك، وداعمة لوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولذلك فإن كل السياسات والمواقف الإماراتية تصدر عن حرص عميق على فاعلية ووحدة المنظومة الخليجية، وإيمان مطلق بقيمة العمل الجماعي الخليجي باعتباره الإطار الضامن للأمن والاستقرار والمصالح العليا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشدد على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تستند الى ارادة قوية ومشتركة لكل ما فيه خير البلدين ومصلحة مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جهة اخرى، أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شخصية العام الإسلامية للدورة الحادية والعشرين للجائزة لعام 1438 هجرية.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة رئيس اللجنة المنظمة للجائزة في مؤتمر صحافي بدبي: يشرفنا ان نعلن عن شخصية العام الإسلامية لهذه الدورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي له من الخدمات الجليلة والسجايا الكريمة والمواقف النبيلة ما يجعله في صدارة القادة والرواد التاريخيين الذين تعتز الأمة الإسلامية بخدماتهم ومواقفهم وجميل مكارمهم وعظيم خصالهم وأهم ما ننظر اليه في هذا الشأن توفيق الله تعالى بأن شرفه بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، إضافة إلى ما يقدمه من خدمات جليلة في خدمة المسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها، إذ قدم عطاء وبذلا وسخاء من اجل تنمية العمل الإسلامي الوسطي الذي يحقق أهداف الشريعة الإسلامية السمحة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).