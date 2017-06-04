قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ان "الحوادث المروعة" التي وقعت وسط لندن يتم التعامل معها على انها "عمليات ارهابية محتملة".



واكدت ماي وفق ما نقلته هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) انها ستترأس صباح غد الاحد اجتماعا للجنة الطوارئ الوطنية (كوبرا) لمناقشة الاحداث التي تعرضت لها العاصمة لندن.



وتتشكل لجنة (كوبرا) من كبار وزراء الحكومة من الخارجية والدفاع والداخلية اضافة الى قادة الجيش والاستخبارات والشرطة ومستشاري الامن ورؤساء الهيئات والدوائر الرسمية المعنية.



وكانت الشرطة البريطانية اكدت مقتل "اكثر من شخص" وجرح اخرين في عملية دهس وطعن فوق (جسر لندن) بينما لم تشر الى تفاصيل اخرى بشأن حادثي (بارا ماركيت) القريبة من الجسر و(فوكسهول) جنوبي العاصمة والتي يقع فيها مبنى الاستخبارات الخارجية (ام اي 6).



وتحدث شهود عيان لوسائل اعلام محلية عن عملية دهس بشاحنة صغيرة من نوع (فورد) خرج منها ثلاثة اشخاص يحملون سكاكين كبيرة وقاموا بطعن المارة بشكل عشوائي.



كما اكد شهود اخرون سماعهم دوي اطلاق نار في مكان اخر غير ان الشرطة لم تؤكد ذلك بشكل رسمي في حين دعت المواطنين الى توخي الحذر والتزام منازلهم.